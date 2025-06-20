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Дагестан ждет азербайджанскую бизнес-делегацию осенью

Дагестан ждет азербайджанскую бизнес-делегацию осенью Глава Дагестана Сергей Меликов пригласил азербайджанскую бизнес-делегацию посетить республику осенью текущего года.
Бизнес
20 июня 2025 г. 11:51
Дагестан ждет азербайджанскую бизнес-делегацию осенью

Глава Дагестана Сергей Меликов пригласил азербайджанскую бизнес-делегацию посетить республику осенью текущего года.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов по итогам встречи вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева с главой республики Сергеем Меликовым. Встреча состоялась в рамках на Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

“Глава Дагестана Сергей Меликов пригласил представителей азербайджанского бизнес-сообщества посетить регион осенью текущего года для ознакомления со всеми направлениями [возможного сотрудничества]. Прежде всего, это экономика и туризм”, - сообщил Абдулмуслимов.

Он также сообщил, что в ходе встречи Меликов акцентировал внимание на конкретизации взаимоотношений между Азербайджаном и Дагестаном.

Гюльнар Махмудова

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan biznes nümayəndə heyəti Dağıstana səfərə dəvət edilib

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