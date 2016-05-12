​Дагестан приглашает азербайджанских инвесторов к сотрудничеству

Баку. 12 мая.REPORT.AZ / Азербайджан традиционно является партнером Республики Дагестан. Сотрудничество с Дагестаном - одно из основных направлений внешней политики Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на проходящей сегодня в Баку азербайджано-российской деловой встрече.

"Между двумя странами существует сотрудничество во многих отраслях. В рамках прошлогоднего V Межрегионального форума Азербайджан-Россия в Габале между представителями деловых кругов Азербайджана и России подписаны партнерские соглашения. В результате многие местные компании осуществляют деятельность в Дагестане", - сообщил Ш.Мустафаев.

В свою очередь, глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов отметил, что показатели экономических и торговых связей между Азербайджаном и Дагестаном в несколько раз ниже реального потенциала: "Хотя наши политические связи находятся на высоком уровне, это не отражается в показателях, характеризующих экономические связи. Отсюда напрашивается вывод, что мы не проявляем достаточной активности".

Глава Дагестана призвал представителей деловых кругов Азербайджана осуществлять деятельность в Дагестане: "На сегодняшний день в Дагестане существует необходимость в открытии новых ресторанов, отелей, организации зон отдыха. Огромные прибрежные территории пустуют, а ваш опыт в этой сфере позволит внести большой вклад в это дело".

Затем делегация Дагестана выступила с презентацией на тему туристического потенциала страны.

Отметим, что в рамках азербайджано-российской деловой встречи запланировано подписание договора о сотрудничестве между Caspian İnvest Group и Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан.