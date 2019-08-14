Дагестан планирует в 2019 году увеличить экспорт бараньих субпродуктов и шерсти

Дагестанские производители сельхозпродукции по итогам 2019 года рассчитывают увеличить экспортные поставки бараньих субпродуктов и шерсти на 10-15%.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС заместитель министра сельского хозяйства Дагестана Эмин Шайхгасанов.

"В основном мы экспортируем мясо баранины, но помимо этого есть экспорт субпродуктов - это, например, кишечное сырье. Ливия забирает 57 тонн, сейчас заинтересовалась Турция, [представители этой страны] несколько раз приезжали, такие соглашения есть. Также экспортируем шерсть - Китай забирает более 500 тонн <...> Объемы на 10-15% увеличиваем в этом году", - сказал он.

Кроме того, по словам замминистра, сельхозпроизводители Дагестана поставляют на экспорт живое поголовье крупного и мелкого рогатого скота. "В прошлом году отгрузили порядка 170 тысяч голов, в этом году - около 22 тысяч голов, это поставки в Грузию, Азербайджан", - пояснил собеседник агентства.

Еще одна статья экспорта сельхозпродукции Дагестана - рис, поставки которого пока незначительны, добавил Шайхгасанов.

"Пока экспортируем небольшое количество в Узбекистан, Туркмению. В прошлом году мы построили три рисоперерабатывающих завода, в этом году запустили крупное предприятие ООО "Нива" по переработке риса, сейчас 30-40% риса перерабатываем сами, раньше всей переработкой занимался Краснодарский край. Так что перспектива есть и в этом плане", - пояснил замминистра.

Ранее сообщалось, что Дагестан в 2019 году намерен увеличить экспорт баранины в Иран с 4 тысяч тонн до 5-6 тысяч тонн. В соответствии с нацпроектом "Международная кооперация и экспорт" республика в этом году должна отгрузить на экспорт продукцию АПК на 6,1 млн долларов, а к 2024 году увеличить этот объем до 26,6 млн долларов.