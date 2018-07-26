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    Цукерберг рискует упасть на шестое место в рейтинге богатых людей планеты

    © AFP 2018 / Gerard Julien

    Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Состояние главы соцсети "Facebook" Марка Цукерберга снизилось на 16,8 млрд. долларов

    Как сообщает Report, состояние М.Цукерберга снизилось из-за падения стоимости акций компании на 20%.

    Сообщается, что если падение акций продолжится и в ходе основных торгов в четверг, то Цукерберг рискует выбыть из тройки богатейших людей планеты в индексе "Bloomberg Billionaires Index" (BBI) и оказаться на шестой строчке рейтинга.

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