Condé Nast сообщил о прекращении издательской деятельности в России

Издательский дом Condé Nast заявил, что прекращает действие соглашения о франшизе с российским подразделением и издательскую деятельность на рынке РФ.

Издательский дом Condé Nast заявил, что прекращает действие соглашения о франшизе с российским подразделением и издательскую деятельность на рынке РФ.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в опубликованном на сайте издательского дома письме к сотрудникам от его главы Роджера Линча.

"Мы проинформировали российских коллег о сложном решении расторгнуть соглашение о франшизе и прекратить издательскую деятельность на рынке", - говорится в письме.

Он отметил, что компания предпримет необходимые для прекращения деятельности шаги и ожидает, что некоторую часть обязанностей продолжит выполнять 10% российского персонала.

Напомним, что ранее издательский дом, которому принадлежат журналы GQ и Vogue, сообщил, что приостанавливает работу в РФ, связав это решение с изменениями в российском законодательстве. В РФ был принят закон о введении ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России.