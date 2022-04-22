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Condé Nast сообщил о прекращении издательской деятельности в России

Condé Nast сообщил о прекращении издательской деятельности в России Издательский дом Condé Nast заявил, что прекращает действие соглашения о франшизе с российским подразделением и издательскую деятельность на рынке РФ.
Бизнес
22 апреля 2022 г. 08:59
Condé Nast сообщил о прекращении издательской деятельности в России

Издательский дом Condé Nast заявил, что прекращает действие соглашения о франшизе с российским подразделением и издательскую деятельность на рынке РФ.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в опубликованном на сайте издательского дома письме к сотрудникам от его главы Роджера Линча.

"Мы проинформировали российских коллег о сложном решении расторгнуть соглашение о франшизе и прекратить издательскую деятельность на рынке", - говорится в письме.

Он отметил, что компания предпримет необходимые для прекращения деятельности шаги и ожидает, что некоторую часть обязанностей продолжит выполнять 10% российского персонала.

Напомним, что ранее издательский дом, которому принадлежат журналы GQ и Vogue, сообщил, что приостанавливает работу в РФ, связав это решение с изменениями в российском законодательстве. В РФ был принят закон о введении ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России.

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Версия на английском языке Condé Nast stops publishing activities in Russia

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