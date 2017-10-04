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    Colgate-Palmolive уходит с азербайджанского рынка

    Азербайджанское представительство дочерней компании Colgate-Palmolive в Турции объявило о своей ликвидации

    Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Швейцарская компания Colgate-Palmolive уходит с рынка Азербайджана.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство налогов.

    По информации, азербайджанское представительство дочерней компании Colgate-Palmolive в Турции - Golgate-Palmolive Temizlik Ürünləri Sanayi və Ticaret Anonim - 15 сентября объявило о своей ликвидации. Кредиторы могут предъявить требования по адресу г. Баку, Ясамальский район, ул. Дж. Джаббарлы, 44. 

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