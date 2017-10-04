Colgate-Palmolive уходит с азербайджанского рынка

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Швейцарская компания Colgate-Palmolive уходит с рынка Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство налогов.

По информации, азербайджанское представительство дочерней компании Colgate-Palmolive в Турции - Golgate-Palmolive Temizlik Ürünləri Sanayi və Ticaret Anonim - 15 сентября объявило о своей ликвидации. Кредиторы могут предъявить требования по адресу г. Баку, Ясамальский район, ул. Дж. Джаббарлы, 44.