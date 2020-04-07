Coface: Число обанкротившихся компаний увеличится на 25% из-за COVID-19

Даже если удастся избежать второй волны эпидемии, а экономическая активность будет постепенно расти с третьего квартала, число обанкротившихся компаний в мире может вырасти на 25%.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, с этим прогнозом выступила французская кредитно-страховая компания Coface.

Согласно данным, самая высокая динамика банкротства компаний наблюдается в США (39%), Великобритании (33%), Испании (22%), Италии (18%) и Франции (15%). Несколько лучше ситуация в Германии, где процент банкротств составил 11.

Coface ожидает, что в этом году глобальный ВВП сократится на 1,3%, а число стран, столкнувшихся с рецессией, по сравнению с прошлым годом вырастет примерно в 6,2 раза - с 11 до 68.

Coface также полагает, что международная торговля сократится на 4,3 процента в этом году, в то время как в прошлом году этот показатель составил 0,4%.