"Coca-Cola" построит в Азербайджане свой завод

"Coca-Cola" Azərbaycanda öz zavodunu quracaq

Сегодня был подписан Меморандум о взаимопонимании между местным представительством американской компании "Coca-Cola" ООО "Azerbaijan Coca-Cola Bottlers" и Министерством экономики.

Как сообщает Report, об этом рассказал министр Микаил Джаббаров.

По его словам, согласно документу, "Coca-Cola" построит свой завод в Азербайджане: "Этот проект будет способствовать поощрению инвестиций в других регионах нашей страны, развитию ненефтяного сектора, повышению экономической активности и созданию новых рабочих мест".