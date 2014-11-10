Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Компания Coca-Cola планирует запустить собственный бизнес-инкубатор. Об этом изданию TechCrunch сообщил Дэвид Батлер, вице-президент компании по вопросам инновационных технологий.

Как рассказал Батлер, бизнес-инкубатор будет называться Coca-Cola Founders Program и будет предоставлять предпринимателям средства в размере до $1 млн, а также другие ресурсы для основания и запуска стартапов. Помимо денежных средств Coca-Cola будет предоставлять помощь в виде стратегических советов по развитию компании, сообщает Report со ссылкой на РБК.

Компания уже нашла претендентов на участие в бизнес-инкубаторе из Тель-Авива, Сан-Франциско, Рио-де-Жанейро и т. д. При этом все участники сохранят права на интеллектуальную собственность, созданную ими в результате участия в проекте. Coca-Cola надеется, что проект позволит ей привлечь креативных предпринимателей, с которыми она сможет сотрудничать в дальнейшем.

Компания также надеется, что бизнес-инкубатор и сотрудничество с его участниками позволит компании составить лучшее представление о целевой аудитории в возрасте от 13 до 24 лет.