​Coca-Cola обратилась к правительству Азербайджана по вопросу повышения цен

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Azerbaijan Coca-Cola Bottlers (ACCB) обратился в Государственную службу по антимонопольной политике и защите прав потребителей министерства экономики и промышленности с предложением о повышении цен на производимые им товары на внутреннем рынке.

Как сообщил Report генеральный директор ACCB Джем Беджель, в настоящее время предложения компании рассматриваются в Государственной службе, проводятся соответствующие расчеты. Затем по данному вопросу будет принято окончательное решение.

Дж.Беджель отметил, что февральская девальвация национальной валюты в Азербайджане оказала отрицательное влияние на совокупные доходы компании.

"Статистические показатели по продажам компании уже представлены в Антимонопольную службу. После проведения расчетов Государственная служба оценит нанесенный компании ущерб и определит возможную сумму повышения", - заявил гендиректор ACCB.

Гендиректор сообщил, что если процесс девальвации национальной валюты в стране продолжится, это может нанести еще больший ущерб доходам компании.

Коснувшись влияния конкурентных марок на продажи Coca-Cola, Дж.Беджель отметил, что этот вопрос никак не влияет на объем продаж и компания является лидером рынка: "Если марка охватывает 60% рынка, не стоит беспокоиться по поводу конкуренции с другими марками".