CNN: совет директоров HP отклонил повторное предложение о слиянии с Xerox

Совет директоров американской компании HP вновь отказал в слиянии корпорации Xerox.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на письмо за авторством генерального директора HP Энрике Лореса и председателя совета директоров компании Чипа Берга.

"Мы повторяем, что основное внимание совет директоров HP уделяет обеспечению устойчивой выгоды для акционеров компании в долгосрочной перспективе. В вашем письме, датированном 6 января и посвященном финансированию, не затронут главный момент, который заключается в том, что предложение Xerox значительно ослабит позиции HP и потому не подлежит обсуждению".

По информации CNN, 6 января руководство Xerox уведомило HP о том, что компания подтверждает наличие у нее $33 млрд, которые она готова выплатить в рамках слияния с HP. В этом письме содержалось повторное предложение о слиянии.