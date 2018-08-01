CNN: Эксперты ожидают скорого достижения Apple капитализации в $1 трлн

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Капитализация компании Apple, достигнув $990 млрд в среду (рост на 4,98%, до $200,1 за акцию) на фоне позитивной отчетности за второй квартал, вскоре перевалит за отметку $1 трлн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает CNN со ссылкой на экспертов с Уолл-стрит.

По мнению представителей Thompson Reuter Eicon, курс акций Apple может вырасти до $210,64.

При этом эксперт Брайан Уайт из Monnes, Crespi, Hardt & Co прогнозирует рост сразу до $275 за акцию, в результате чего капитализация компании достигла бы $1,35 трлн.

Помимо Apple к триллионному рубежу близка компания Amazon, которую сейчас оценивают в $870 млрд, и Alphabet (материнская компания Google) с капитализацией $850 млрд.