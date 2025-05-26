CityNet представил ТВ платформу нового поколения

CityNet представил ТВ платформу нового поколения

Ведущий интернет-провайдер страны CityNet запустил ТВ платформу нового поколения. Платформа предоставляет пользователям возможность беспрерывного просмотра на телевизорах, смартфонах, планшетах и через веб-браузер, а также одновременного просмотра нескольких каналов. Так же, с помощью CityNet TV можно перематывать прямой эфир, просматривать архив, записывать передачи и отмечать любимые каналы. Благодаря поддержке множества устройств платформа выступает в роли доступного развлекательного центра для всех.

CityNet TV предоставляет доступ к премиум каналам, таким как «BluTV», «Setanta Sports», «Dizi Channel» и «FilmBox». Кроме того, пользователи легко могут просматривать популярные приложения, такие как «YouTube», «Netflix», «Amazon Prime» и «Spotify», прямо через платформу.

Пользователи могут воспользоваться сервисом CityNet TV различными удобными способами. Приложение можно скачать на различные устройства через «App Store» и «Google Play», а также смотреть напрямую на Smart TV. Существует возможность просмотра предоставленного контента на телевизоре через STB (Set-Top Box) с проводным или Wi-Fi подключением.

CityNet, который всегда думает о своих абонентах, в ближайшее время представит пользователям ТВ-платформы ряд новшеств.