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Цифровизация служб занятости станет приоритетом в Азербайджане в 2025 году

Цифровизация служб занятости станет приоритетом в Азербайджане в 2025 году В 2025 году цифровизация служб занятости в Азербайджане будет одним из основных приоритетных направлений.
Бизнес
26 ноября 2024 г. 18:33
Цифровизация служб занятости станет приоритетом в Азербайджане в 2025 году

В 2025 году цифровизация служб занятости в Азербайджане будет одним из основных приоритетных направлений.

Как сообщает Report, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса во время обсуждения законопроектов о госбюджетах социальных фондов на 2025 год.

По словам министра, в следующем году планируется завершение работы над картой занятости, реестром занятых граждан, системой контроля неформальной занятости, мобильной подсистемой мониторинга и электронной биржей труда.

"Эти инициативы переведут все операции с человеческими ресурсами в электронную форму и создадут цифровую экосистему рынка труда. Это будет включать перевод в онлайн-формат данных о занятости, демографической ситуации, профессиональных квалификациях и трудовых ресурсах, а также информации о контроле за неформальной занятостью, обучении и профессиональной подготовке", - сказал Бабаев.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "Gələn il məşğulluq xidmətlərinin rəqəmsallaşdırılması əsas prioritetlərdən biri olacaq"

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