Что такое стоп-лоссы и тейк-профиты в криптотрейдинге?

Каждый криптотрейдер в своей работе должен применять вспомогательные средства, которые упрощают процесс торговли, а также используются для правильной реализации стратегии. Ведущая криптовалютная биржа Binance предлагает не только узнать, какой будет на би

Каждый криптотрейдер в своей работе должен применять вспомогательные средства, которые упрощают процесс торговли, а также используются для правильной реализации стратегии. Ведущая криптовалютная биржа Binance предлагает не только узнать, какой будет на биткоин цена в долларах , но также предоставляет трейдерам возможность использовать отложенные ордера — стоп-лосс и тейк-профит.

Что такое отложенные ордера?

Отложенный ордер задается заранее с указанием конкретной цены, по которой нужно купить или продать криптовалюту. При этом его особенностью можно назвать автоматическое открытие или закрытие позиции. Фактическое открытие или закрытие сделки происходит через определенный промежуток времени. Для этого не требуется участие трейдера, который может и вовсе находиться вне рынка.

Как работает стоп-лосс?

Stop Loss дословно переводится как «остановить потери». Этот ордер используется для минимизации рисков и обычно выставляется в качестве дополнения к позиции, которая уже открыта.

Преимуществами такого ордера будут:

- возможность ограничить потенциальные потери;

- опция автоматического закрытия сделки;

- психологический комфорт трейдера.

В качестве примера можно рассмотреть покупку одной монеты Ethereum стоимостью $2000. Максимальный убыток, который трейдер готов понести от этой сделки, равняется 10%. В этом случае ордер выставляется на уровне $1800. Если курс будет двигаться в невыгодную сторону и дойдет до отметки в $1800, то ордер на продажу 1 ETH по рыночной цене будет выставлен автоматически. В итоге трейдер получит убыток в 10%, но этот показатель не может быть превышен.

Для выбора уровня стоп-лосса можно использовать не только фиксированный процент от цены входа, его также можно устанавливать на основе технического анализа или на основе индикаторов волатильности.

Как работает тейк-профит?

Take Profit переводится как «взять прибыль». Такой ордер также выставляется к уже открытой позиции и предназначается для того, чтобы установить целевой уровень прибыли.

В качестве примера также рассмотрим покупку одной монеты Ethereum стоимостью $2000. Желаемая прибыль трейдера составляет 20%. В этом случае тейк-профит выставляется на уровне $2400. Если график будет двигаться в выгодном для трейдера направлении, то в момент, когда котировки достигнут $2400, произойдет автоматическая продажа 1 ETH по рыночной цене.

Тейк-профит используется для быстрой фиксации прибыли. Дело в том, что крипторынок отличается высокой волатильностью, а значит цена может оставаться на желаемом уровне на протяжении очень короткого промежутка времени. Если трейдер будет находиться вне биржевого аккаунта, то не сможет закрыть позицию и не получит прибыль. В этом случае выручит тейк-профит.

Опытные трейдеры применяют разные соотношения стоп-лосса и тейк-профита, чаще всего это 1:1, 1:2, 1:3, 2:1.

Стоп-лосс и тейк-профит — важные инструменты для работы на крипторынке. С их помощью можно снизить убытки и зафиксировать прибыль, а также уменьшить психологическую нагрузку в процессе трейдинга.