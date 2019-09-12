Названы факторы, мешающие бизнесу инвестировать в Россию

Нестабильность условий для бизнеса является одним из сдерживающих инвестиции в Россию факторов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

"Деньги у предприятий есть. Мы говорили, что на депозитах находитсятриллионов рублей. Почему они не идут в экономику? Здесь вопрос, конечно, гораздо глубже. И наша задача - понять, что же мешает бизнесу, что бизнесу необходимо, чтобы поверить в то, что новые инвестиции, вложения в Россию, в российскую экономику дадут в последующем отдачу, дадут стабильный результат", - сказал он, выступая на пленарной сессии Московского финансового форума.

"Мешает бизнесу наше устаревшее законодательство, наша регуляторика, которая отстает от сегодняшнего дня", - отметил он. Силуанов напомнил, что принято решение, что ранее принятые акты, мешающие работе, будут исключены.

"Второе, о чем говорит бизнес: "Дайте нам гарантию стабильности работы, вы постоянно делаете изменения, постоянно меняете законодательство, в том числе налоговое, создаете условия, которые мы не можем заложить в наши новые проекты, их учесть", - рассказал первый вице-премьер.

Он напомнил, что разработан законопроект о гарантиях тому бизнесу, который собирается реализовать крупные инвестпроекты.Силуанов напомнил, что необходимо довести уровень инвестиций в РФ до% ВВП и выше.