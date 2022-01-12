Что даст Азербайджану переход на четырехдневную рабочую неделю?

С 2020 года в ряде стран начались обсуждения по переходу на 4-дневный режим работы. Некоторые страны уже готовятся к этому, однако эксперты настроены скептически. В декабре 2021 года Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) приняли революционное решение, объ

С 2020 года в ряде стран начались обсуждения по переходу на 4-дневный режим работы. Некоторые страны уже готовятся к этому, однако эксперты настроены скептически. В декабре 2021 года Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) приняли революционное решение, объявив о переходе с 1 января 2022 года на 4,5-дневный график работы. На днях Panasonic также объявил о своем решении перейти на 4-дневный режим работы. В компании заявили, что это решение послужит повышению качества работы и улучшению условий труда сотрудников. Некоторые предприятия в Нидерландах уже перешли на 29-часовую рабочую неделю, а в других западных странах продолжаются обсуждения по поводу перехода на 4-дневный режим работы.

Переход на 4-дневный график работы обсуждается и в соседних с Азербайджаном России, Турции и Грузии. Официальная Москва неоднократно заявляла о рассмотрении вариантов перехода на 4-дневный режим работы в неделю.

Комментируя этот вопрос Report, экономист Эльданиз Амиров отметил, что основной целью сокращения рабочей недели является повышение качества работы: "Ряд известных в мире частных хозяйствующих субъектов, крупных корпораций применяют различные подходы в отношении рабочего дня. В таких компаниях сотруднику дается поручение и устанавливается срок его выполнения. Одним словом, компании нужен лишь результат! Некоторые люди, живущие и работающие в США, приехали в нашу страну в период пандемии. Но они без проблем в онлайн-формате ведут свои дела отсюда. Поскольку центральные серверы позволяют выполнять работу в онлайн-формате, работнику не нужно приходить туда, где он работает, для выполнения своих обязанностей.

Впервые среди восточных и мусульманских стран эту систему начал применять ОАЭ. Полагаю, в последующие периоды мы будем свидетелями подобных решений и в других государствах. От этого выиграет как сотрудник, так и компания, нанявшая его на работу.

Следует принять во внимание и то обстоятельство, что работа сотрудника в офисе затратна для компании. Ведь приходится учитывать расходы на свет, воду, интернет, а в некоторых компаниях даже расходы на обед. Но 4 дня работы и 3 дня отдыха улучшают качество работы, улучшают отношение сотрудника к работодателю, а также сокращают расходы. Одним словом, в каком бы контексте мы ни смотрели, 4-дневный режим работы в неделю вполне себя оправдывает".

В ответ на запрос Report в Государственной инспекции труда при Министерстве труда и социальной защиты населения отметили, что в настоящее время эта тема в Азербайджане не является объектом обсуждения: “Согласно Трудовому кодексу, в стране, как правило, устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями. Продолжительность рабочего дня не может превышать восьми часов”.

В заявлении ведомства отмечается, что это правило распространяется и на частный сектор: “Трудовой Кодекс распространяется на всех, независимо от места работы и должности. В зависимости от характера производства, работ, услуг и условий труда работодатель или соответствующий орган исполнительной власти может устанавливать шестидневную рабочую неделю в пределах продолжительности еженедельной полной занятости. В соответствии со статьей 107 Кодекса недопустимо привлечение работников к работе в нерабочие праздничные дни и в День всенародной скорби, за исключением предусмотренных законодательством случаев и в случае с предприятиями бесперебойного производства, торговли, общественного питания, связи, транспорта и иных служб”.