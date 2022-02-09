Что будет с ценами на услуги такси в Азербайджане?

На повестке дня подготовка проектов нормативно-правовых актов, связанных с совершенствованием деятельности в сфере перевозок пассажиров посредством такси в городе Баку. В какой степени изменения повлияют на услуги такси? Может ли произойти изменение цен?

На повестке дня подготовка проектов нормативно-правовых актов, связанных с совершенствованием деятельности в сфере перевозок пассажиров посредством такси в городе Баку. В какой степени изменения повлияют на услуги такси? Может ли произойти изменение цен?

Эксперт по вопросам транспорта Аршад Гусейнов рассказал Report, что в настоящее время существует большое количество проблем в деятельности такси:

"В настоящее время любой человек может оказывать услуги такси на своей машине. Деятельность агрегаторов не регулируется, они подключают к услуге всех подряд, эксплуатируют таксистов по 14 часов в день. Также не соблюдаются требования к водителям".

А.Гусейнов предполагает, что изменение цен на такси будет зависеть от условий: “Если перечисленные проблемы будут решены, то цену будет регулировать сам рынок. Точное количество водителей такси в Баку неизвестно. Для того чтобы регулировать цену, должна быть известна статистика”.

Эксперт в области транспорта Эльмеддин Мурадлы считает, что в настоящее время в этой сфере царит хаос: "Корень проблемы заключается в том, что некоторые компании, предоставляющие услуги оператора такси, чрезмерно снижают цены и эксплуатируют водителей. Водители вынуждены сотрудничать с ними, поскольку не могут найти клиентов. Клиенты также пользуются этой услугой, потому что цены приемлемые. Однако клиенты тоже недовольны, жалуются на грубость водителей, нежелание принимать безналичную оплату, незнание адреса. То есть в данном случае и водители, и пассажиры недовольны. Бакинское транспортное агентство не так давно разработало концепцию единой службы такси в Баку. Основная цель - создание комфортной, безопасной службы такси".

Э.Мурадлы считает, что для такси должны быть установлены единые тарифы, а к таксистам – определенные требования: "Таксист - профессия. К нему должны быть определенные требования. В некоторых странах принят единый документ, касающийся водителей такси. В Азербайджане свои сложности, поскольку у нас водителями такси становятся от безработицы, есть много бывших заключенных”.

А эксперт по вопросам транспорта Аслан Асадов доволен сегодняшним состоянием деятельности такси. Он считает, что эта услуга очень доступна: “Если сравнить цены на такси за последние 10 лет, то мы увидим, что цены сейчас очень низкие. Раньше службы такси были очень дорогие. Цены снизились постепенно, после создания в 2016 году BNA, которая сама начала выдавать лицензии на такси. Позже появились операторы такси и произошло резкое снижение цен. Скажем, в 2015 году стоимость поездки от станции метро ”20 Января“ до станции ”Кероглу" составляла 10 манатов, а сейчас – 3-4 маната. В настоящее время 1 км стоит 70-80 гяпиков”.

Эксперт считает, что главной проблемой такси является отсутствие у них парковочных мест или гаражей: “Пассажиропоток в Баку построен на перевозках на метро и автобусах. В то время как городской транспорт должен включать такси, трамваи, троллейбусы, железную дорогу, канатную дорогу, водное такси. В настоящее время поездка из Биби-Эйбата или из Баила в Зых стоит 8-10 манатов. Но если организовать водное такси, то поездка обойдется в 1-2 маната и займет 10-15 минут без каких-либо пробок. Из-за отсутствия таковых нагрузка в столице падает на метро и маршрутные автобусы. Когда в метро возникают проблемы, городской транспорт парализуется, в городе возникает плачевная ситуация”.

По мнению Асадова, так называемые "манатные" такси также возникли из-за пробелов в пассажирских перевозках: "Пассажир вместо того чтобы ждать, затем ехать на двух автобусах за 80 гяпиков, предпочитает отдать 1 манат и доехать с комфортом”.

Эксперт также затронул вопрос таксистов, действующих без лицензии: “Можно понять тех, кто утром идет на основную работу, а вечером работает без лицензии водителем такси. Потому что человека не устраивает зарплата. Поэтому необходимо создавать условия для таких людей, частным компаниям следует их привлекать к работе. В настоящее время стоимость лицензии составляет 60 манатов, необходимо снизить эту цену до 3-5 манатов. Но штраф установить в размере 100 манатов. Не каждый человек может платить за лицензию 60 манатов в месяц. Многие из этих людей относятся к малообеспеченной категории граждан".