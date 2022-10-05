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Члены AHK Azerbaijan хотят внесения изменений в Налоговый кодекс

Члены AHK Azerbaijan хотят внесения изменений в Налоговый кодекс Члены Германо-азербайджанской внешнеторговой палаты (AHK Azerbaijan) выдвинули предложения по внесению изменений в Налоговый кодекс.
Бизнес
5 октября 2022 г. 11:33
Члены AHK Azerbaijan хотят внесения изменений в Налоговый кодекс

Члены Германо-азербайджанской внешнеторговой палаты (AHK Azerbaijan) выдвинули предложения по внесению изменений в Налоговый кодекс.

Как сообщает Report, эти предложения были озвучены на заседании Рабочей группы по налоговым, таможенным и правовым вопросам.

Начальник Главного управления налоговой политики Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Ниджат Иманов проинформировал участников мероприятия о направлениях основных изменений, намеченных на 2023 год. Подчеркнуто, что эти изменения будут способствовать повышению привлекательности инвестиционного климата страны, стимулированию деловой активности на освобожденных от оккупации территориях, созданию и развитию в стране импортозамещающих производств.

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