Чижиков: Украина заинтересована в расширении экономического взаимодействия с Азербайджаном

В Украине рассчитывают на участие азербайджанских компаний в послевоенном восстановлении страны и в создании совместных предприятий (СП).

В Украине рассчитывают на участие азербайджанских компаний в послевоенном восстановлении страны и в создании совместных предприятий (СП).

Об этом в интервью Report заявил президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков.

"До войны (в Украине) Азербайджан достаточно много инвестировал в Украину, более миллиарда долларов, в торговлю, строительство, энергетику, нефтепереработку. Более 140 компаний было открыто", - сказал он.

Чижиков отметил, что Украина заинтересована в расширении экономического взаимодействия с Азербайджаном. "Мы очень рассчитываем на несколько направлений сотрудничества. В целом, есть интерес к энергетике, переработке аграрной продукции, и фармакология, и машиностроение, и IT. Это те направления, по которым, я думаю, с удовольствием можно говорить о перспективах, в том числе и в виде СП", - подчеркнул он.

По его словам, Украина также начала переговорный процесс по вступлению в Европейский Союз и может способствовать выходу азербайджанской продукции на европейский рынок.

“Кроме того, Украина будет менять свою энергосистему, делать ее децентрализованной. Также большие инвестиции будут вкладываться в зеленую энергетику. Это все огромные возможности для всех. Еще один момент - Украина будет строиться, потребуются строительные материалы. Они у нас есть, надо просто инвестировать в оборудование и начинать производить. Также украинцы очень любят текстильную промышленность, и можем взаимодействовать в этом направлении”, - сказал он.

Касаясь активизации деятельности украинских компаний в Азербайджане, Чижиков отметил, что есть интерес к сотрудничеству в фармацевтике.

“Думаю, у нас большие перспективы. Украина также имеет развитый агропром. Это селекция, ветеринария, то есть те сферы, где у нас есть технологии. Мы здесь можем помогать, создавать через совместное предприятие более качественный селекционный материал и так далее”, - добавил он

”Мы очень хотим, чтобы наши отношения развивались еще более активно, поэтому мы здесь. Я хотел бы послать месседж нашим замечательным азербайджанским коллегам, друзьям. Не надо ждать окончания войны. К нам уже едут со всех стран мира. К примеру, ваш сосед и партнер Турция”, - сказал он.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.