Чижиков: Объем товарооборота Украины с Азербайджаном по итогам 2024 года может превысить 500 млн долларов

Украина рассчитывает на рост товарооборота с Азербайджаном по итогам 2024 года до 500 млн долларов.

Украина рассчитывает на рост товарооборота с Азербайджаном по итогам 2024 года до свыше 500 млн долларов.

Об этом в интервью Report заявил президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков.

“У нас исторически сложились хорошие контакты, торгово-экономические связи прежде всего. В свое время товарооборот доходил почти до миллиарда и даже больше. Пришла война, изменились условия, и в первые годы, позапрошлый и прошлый, он сразу упал”, - сказал он.

Чижиков отметил, что в 2023 году зафиксирован рост в показателях взаимной торговли.

“Товарооборот за 8 месяцев, если не ошибаюсь, был на уровне 315 млн долларов. По итогам прошлого года - порядка 471 млн долларов. В этом году будет больше. Я очень аккуратно говорю 500 млн долларов, но, наверное, будет больше”, - сказал он.

Он отметил, что большой вклад в развитие торговых отношений между двумя странами вносят правительства и посольства двух стран.

“Также есть институты поддержки бизнеса, у вас KOBIA, AZPROMO, у нас - Торгово-промышленная палата, которые прилагают усилия для налаживания связей”, - сказал он.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.