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Чистый убыток Ford превысил миллиард долларов

Чистый убыток Ford превысил миллиард долларов Производственные потери ожидаются и на протяжении всей первой половины этого года
Бизнес
5 февраля 2021 г. 11:20
Чистый убыток Ford превысил миллиард долларов

Чистый убыток американского автомобильного гиганта Ford Motor Co., приходящийся на головную компанию, в прошлом году составил 1,279 миллиарда долларов США против прибыли в 47 миллионов годом ранее.

Как передает Report, об этом сообщается в отчете компании.

Разводненный убыток в пересчете на акцию составил 0,32 доллара США против прибыли в 0,01 доллара США по итогам 2019 года. Выручка Ford уменьшилась на 18%, до 127,144 миллиарда долларов США.

Чистый убыток Ford за четвертый квартал вырос в годовом выражении в 1,6 раза, до 2,788 миллиарда долларов США. Разводненный убыток на акцию составил 0,7 доллара США против убытка годом ранее в 0,42 доллара США. Выручка за эти три месяца сократилась на 9% к прошлому году, до 36 миллиардов долларов США.

Производственные потери ожидаются и на протяжении всей первой половины этого года, также считают в Ford. Компания также отмечает, что дефицит полупроводников может повлиять на её операционные результаты в текущем году.

Концерн Ford был основан в 1903 году Генри Фордом, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Компания получила известность как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер. Штат компании составляет около 191 тысячи сотрудников по всему миру.

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Версия на английском языке Ford’s net loss exceeds $1B

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