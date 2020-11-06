Чистая прибыль Toyota упала на 45%

Продажи компании за первое полугодие (завершилось 30 сентября) составили 3,086 млн автомобилей, что в 1,5 меньше показателя годом ранее

Приходящаяся на группу чистая прибыль японского автоконцерна Toyota Motor Corp. в первом полугодии (завершилось 30 сентября) 2020-2021 финансового года снизилась на 45,3% по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем и составила 629,37 миллиарда иен (6,03 миллиарда долларов США).

Как передает Report, об этом говорится в отчете компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 223,81 иены (2,15 доллара США) против 403,51 иены (3,87 доллара США) в первом полугодии прошлого фингода. Выручка компании в годовом выражении уменьшилась на 25,9% — до 11,375 триллиона иен (109 миллиардов долларов США), а операционная прибыль сократилась в 2,7 раза — до 519 миллиардов иен (4,98 миллиарда долларов США).

Продажи компании за первое полугодие составили 3,086 миллиона автомобилей, что в 1,5 меньше показателя годичной давности.

По итогам второго квартала текущего фингода чистая прибыль Toyota сократилась на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 470,5 миллиарда иен (4,5 миллиарда долларов США). Разводненная прибыль на акцию составила 166,68 иены (1,6 доллара США) против 187,12 иены (1,79 доллара США) годом ранее. Квартальная выручка уменьшилась на 11,3% — до 6,774 триллиона иен (65 миллиардов долларов США), а операционная прибыль — на 23%, до 506,061 миллиарда иен (4,8 миллиарда долларов США).

При этом компания улучшила прогноз по продажам автомобилей в текущем фингоду до 7,5 миллиона единиц с 7,2 миллиона в предыдущем прогнозе.

Toyota также улучшила прогноз по выручке и чистой прибыли. Теперь компания ожидает выручку по итогам года в 26 триллионов иен (249 миллиардов долларов США) против предыдущего прогноза в 24 триллиона иен (230 миллиардов долларов США). Прогноз по чистой прибыли повышен практически вдвое: теперь ожидается 1,42 триллиона иен (13,6 миллиарда долларов США) вместо 730 миллиардов иен (7 миллиардов долларов США).

Toyota Motor Corporation — крупнейшее подразделение Toyota Group и лидер японского автопрома. Компания была основана в 1937 году, ее штаб-квартира находится в городе Тойота, префектура Айти.