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Чистая прибыль Tesla во II квартале выросла вдвое

Чистая прибыль Tesla во II квартале выросла вдвое Американский производитель электромобилей Tesla за второй квартал текущего года получил 2,259 млрд долларов чистой прибыли, приходящейся на акционеров, что в два раза больше год к году.
Бизнес
21 июля 2022 г. 09:09
Чистая прибыль Tesla во II квартале выросла вдвое

Американский производитель электромобилей Tesla за второй квартал текущего года получил 2,259 млрд долларов чистой прибыли, приходящейся на акционеров, что в два раза больше год к году.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, это следует из отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 1,95 доллара против 1,02 доллара годом ранее. Скорректированная разводненная прибыль на акцию достигла 2,27 доллара, при этом прогноз аналитиков составлял 1,86 доллара.

Выручка за квартал подскочила на 42% – до 16,934 млрд долларов, превысив прогноз в 16,52 млрд долларов. На продажи электромобилей пришлось 14,602 млрд долларов — на 43% больше, чем во втором квартале 2021 года. Увеличение выручки компания связывает с ростом поставок, средней цены продажи и ростом в других подразделениях.

Компания также конвертировала примерно 75% своих биткоинов в фиатную валюту, что добавило к балансу 936 миллионов долларов. Tesla рассчитывает достичь роста поставок автомобилей в среднем на 50% в год в рамках многолетнего прогноза. Темпы роста будут зависеть от ряда факторов, в том числе от стабильности цепочек поставок, отмечается в сообщении.

После публикации отчетности акции компании дорожают на 1,5% на предварительных торгах.

Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.

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Версия на английском языке Tesla grows revenue 42%

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