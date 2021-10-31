Чистая прибыль Saudi Aramco в III квартале выросла до $30,4 млрд

Чистая прибыль крупнейшей в мире по добыче и запасам нефтяной компании Saudi Aramco в третьем квартале 2021 года составила 30,4 млрд долларов США против 11,8 млрд долларов США годом ранее, следует из сообщения компании.

Чистая прибыль крупнейшей в мире по добыче и запасам нефтяной компании Saudi Aramco в третьем квартале 2021 года составила 30,4 млрд долларов США против 11,8 млрд долларов США годом ранее, следует из сообщения компании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, рост составил 158%, или 2,6 раза.

Компания указывает, что рост прибыли напрямую связан с увеличением цен на нефть. Компания направит на дивиденды акционерам 18,8 млрд долларов США в III квартале 2021 года.

Свободный денежный поток Saudi Aramco за отчетный период составил 28,7 млрд долларов США, увеличившись в 3 раза год к году.

Показатель Capex компании по итогам III квартала составил 7,6 млрд долларов США - рост на 19%.

Добыча углеводородов Saudi Aramco в третьем квартале составила 12,9 млн баррелей в сутки нефтяного эквивалента, включая добычу нефти в среднем 9,5 млн баррелей в сутки.