Чистая прибыль Royal Dutch Shell выросла в 1,8 раза

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Чистая прибыль англо-голландской Royal Dutch Shell в 2018 году увеличилась до 23,352 миллиарда долларов.

Как передает Report, об этом следует из отчетности компании.

Это почти в 1,8 раза больше, чем в 2017 году: 2,8 доллара за акцию против 1,56 доллара за 2017 год.

Выручка Royal Dutch Shell выросла на 27,2% — до 388,379 миллиарда долларов.

Чистый долг компании по состоянию на 31 декабря 2018 года составил 51,428 миллиарда долларов, снизившись на 22% по сравнению с показателем по итогам предыдущего года.

Прибыль компании в сфере геологоразведки и добычи за 2018 год увеличилась в годовом выражении в 4,4 раза — до 6,798 миллиарда долларов. Добыча составила 2,709 миллиона баррелей в сутки, снизившись в годовом выражении на 2,4%.

В сегменте переработки и сбыта прибыль за год снизилась на 8% — до 7,601 миллиарда долларов. Объем продаж нефтепродуктов вырос на 3% и составил 6,783 миллиона баррелей в сутки.

Кроме того, компания объявила о запуске третьего транша программы выкупа своих акций на сумму 2,5 миллиарда долларов до конца апреля 2019 года. Shell прогнозирует снижение добычи газа из-за продажи части активов. Добыча нефти в первом квартале 2019 года также снизится из-за продажи бизнеса в Аргентине.