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Чистая прибыль General Motors упала почти вдвое

Чистая прибыль General Motors упала почти вдвое Объем продаж компании за третий квартал составил 965 тысяч автомобилей, что на 6,6% ниже показателя годичной давности
Бизнес
5 ноября 2020 г. 17:49
Чистая прибыль General Motors упала почти вдвое

Чистая прибыль американского автогиганта General Motors (GM), приходящаяся на акционеров, по итогам девяти месяцев 2020 года снизилась почти в 2 раза в годовом выражении — до 3,6 миллиарда долларов США.

Как передает Report, это следует из отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 2,4 доллара США против показателя в 4,74 доллара США годом ранее. Общая выручка автогиганта составила 84,967 миллиарда долларов США, сократившись на 20% в годовом выражении.

В третьем квартале компания получила чистую прибыль в 4,045 миллиарда долларов США, что в 1,7 раза больше прошлогоднего показателя. Разводненная прибыль на акцию составила 2,78 доллара США против прибыли в 1,6 доллара США годом ранее. Выручка автогиганта незначительно увеличилась по сравнению с аналогичным показателем третьего квартала 2019 года менее чем на 0,1% и составила 35,5 миллиарда долларов США.

Как указывает компания, объем продаж компании за третий квартал составил 965 тысяч автомобилей, что на 6,6% ниже показателя годичной давности.

"Продажи в США и Китае восстанавливаются быстрее, чем многие ожидали, GM получает выгоду от высокого спроса на наши автомобили, особенно на пикапы и внедорожники, а также на услуги ", — говорится в релизе компании.

GM выпускает легковые и грузовые автомобили в 30 странах, продает и осуществляет техобслуживание в 140 странах. Штаб-квартира концерна находится в Детройте (штат Мичиган). В сентябре 2019 года почти 50 тысяч сотрудников компании General Motors вышли на забастовку в США, чтобы добиться от компании повышения зарплат работников, увеличения количества рабочих мест и сокращения разницы в оплате труда между новыми и давно работающими в GM сотрудниками. Новое коллективное трудовое соглашение было одобрено компанией в октябре.

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