Чистая прибыль Azəraqrartikinti снизилась почти на 4 раза

19 августа 2025 г. 09:28
ОАО Azəraqrartikinti завершило 2024 год с чистой прибылью в размере 1,259 млн манатов, что в 3,6 раза меньше, чем в 2023 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность ОАО.

В прошлом году прибыль Azəraqrartikinti до налогообложения составила 1,573 млн манатов (в 3,6 раза меньше, чем годом ранее), а выплаты по налогу на прибыль - 0,315 млн манатов (снижение в 3,6 раза).

По состоянию на 1 января 2025 года активы Azəraqrartikinti составили 62,702 млн манатов, что на 15,1% больше по сравнению с годом ранее. За отчетный период обязательства компании увеличились на 54,45%, до 20,834 млн манатов, а балансовый капитал вырос на 2,1%, до 41,868 млн манатов.

