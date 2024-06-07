Чистая прибыль Azəraqrartikinti снизилась на 26%

ОАО Azəraqrartikinti завершило 2023 год с чистой прибылью 4,533 млн. манатов, что на 25,5% меньше, чем в 2022 году.

ОАО Azəraqrartikinti завершило 2023 год с чистой прибылью 4,533 млн. манатов, что на 25,5% меньше, чем в 2022 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность ОАО.

В прошлом году прибыль Azəraqrartikinti до налогообложения составила 5,666 млн манатов (на 25,6% меньше, чем годом ранее), а выплаты подоходного налога - 1,133 млн манатов (на 25,6% меньше).

По состоянию на 1 января текущего года активы Azəraqrartikinti составили 51,005 млн манатов, что на 5,9 меньше по сравнению с предыдущим годом. За отчетный период обязательства компании снизились на 40,6%, до 11,13 млн манатов, а балансовый капитал увеличился на 12,5%, до 39,875 млн манатов.