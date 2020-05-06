​Чистая прибыль Disney упала на 91%

Чистая прибыль американской компании The Walt Disney Company упала во втором квартале на 91% по сравнению с прошлогодними показателями за аналогичный период.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствует квартальная финансовая отчетность компании.

Согласно приведенным данным, в первом квартале текущего финансового года, который завершился 28 марта, чистая прибыль компании составила 475 млн. долларов США. При этом выручка компании выросла на 21% - до 18 млрд. долларов США. В прошлом году за тот же период чистая прибыль The Walt Disney Company составила более 5,4 млрд долларов США, выручка составляла более 14,9 млрд.

Как отмечает телекомпания СNN, резкое падение уровня прибыли компании обусловлено негативным влиянием распространения в США и мире нового коронавируса. The Walt Disney Company вынуждена была на фоне пандемии временно приостановить работу всех принадлежащих ей парков развлечений, а также заморозить съемки новых фильмов и сериалов.