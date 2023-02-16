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Число заявок на пособие по безработице в США за неделю неожиданно снизилось

Число заявок на пособие по безработице в США за неделю неожиданно снизилось Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 11 февраля, снизилось на 1 тыс. с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 194 тыс.
Бизнес
16 февраля 2023 г. 17:55
Число заявок на пособие по безработице в США за неделю неожиданно снизилось

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 11 февраля, снизилось на 1 тыс. с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 194 тыс.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, напротив, ожидали роста показателя до 200 тыс. Показатель предыдущей недели был пересмотрен до 195 тыс. с 196 тыс.

Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели увеличилось до 189,5 тыс. с уровня предшествовавшей недели в 189 тыс.

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