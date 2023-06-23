О нас

Число зарегистрированных налогоплательщиков в Нахчыване увеличилось вдвое

Число зарегистрированных налогоплательщиков в Нахчыване увеличилось вдвое В январе-мае этого года в Нахчыванской Автономной Республике было зарегистрировано 2 457 новых налогоплательщиков.
Бизнес
23 июня 2023 г. 12:17
Число зарегистрированных налогоплательщиков в Нахчыване увеличилось вдвое

В январе-мае этого года в Нахчыванской Автономной Республике было зарегистрировано 2 457 новых налогоплательщиков.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики, это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

87,7% зарегистрированных налогоплательщиков - физические лица, 12,3% - юридические лица и другие организации. За последний год число физических лиц увеличилось в 2 раза, а юридических лиц - в 30 раз.

В течение 5 месяцев 50% коммерческих учреждений были зарегистрированы в электронном виде, а 50% - на основании заявлений, поданных на бумажных носителях.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda qeydiyyata alınmış vergi ödəyicilərinin sayı 2 dəfədən çox artıb

Самое читаемое

Оказание электронных услуг Госслужбы по вопросам имущества будет временно приостановлено
Оказание электронных услуг Госслужбы по вопросам имущества будет временно приостановлено
22 июня 2023 г. 17:30
AFAD: В Средиземном море произошло землетрясение
AFAD: В Средиземном море произошло землетрясение
17 июня 2023 г. 00:06
Президент Азербайджана поздравил короля Великобритании
Президент Азербайджана поздравил короля Великобритании
17 июня 2023 г. 11:45
​​​​​​​Модульные больницы для лечения больных коронавирусом передадут в ведение TƏBİB
​​​​​​​Модульные больницы для лечения больных коронавирусом передадут в ведение TƏBİB
17 июня 2023 г. 15:31
В Астаре неосторожность рабочего привела к трагедии
ФотоВ Астаре неосторожность рабочего привела к трагедии
18 июня 2023 г. 16:45
ЦБА: Спрос на потребительские и ипотечные кредиты вырос в первом квартале
ЦБА: Спрос на потребительские и ипотечные кредиты вырос в первом квартале
19 июня 2023 г. 12:13
Азербайджан увеличил импорт цемента, стекла, керамики из Турции
Азербайджан увеличил импорт цемента, стекла, керамики из Турции
20 июня 2023 г. 10:45
В Иордании упал военный вертолет, погиб пилот
В Иордании упал военный вертолет, погиб пилот
20 июня 2023 г. 13:00
Еврокомиссия впервые представила Стратегию экономической безопасности ЕС
Еврокомиссия впервые представила Стратегию экономической безопасности ЕС
20 июня 2023 г. 19:17
Цена на азербайджанскую нефть упала до 78 долларов
Цена на азербайджанскую нефть упала до 78 долларов
21 июня 2023 г. 09:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi