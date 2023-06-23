Число зарегистрированных налогоплательщиков в Нахчыване увеличилось вдвое

В январе-мае этого года в Нахчыванской Автономной Республике было зарегистрировано 2 457 новых налогоплательщиков.

В январе-мае этого года в Нахчыванской Автономной Республике было зарегистрировано 2 457 новых налогоплательщиков.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики, это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

87,7% зарегистрированных налогоплательщиков - физические лица, 12,3% - юридические лица и другие организации. За последний год число физических лиц увеличилось в 2 раза, а юридических лиц - в 30 раз.



В течение 5 месяцев 50% коммерческих учреждений были зарегистрированы в электронном виде, а 50% - на основании заявлений, поданных на бумажных носителях.