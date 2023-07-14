Число зарегистрированных налогоплательщиков в Нахчыване увеличилось более чем вдвое

В первом полугодии этого года в Нахчыванской Автономной Республике было зарегистрировано 2 936 новых налогоплательщиков.

В первом полугодии этого года в Нахчыванской Автономной Республике было зарегистрировано 2 936 новых налогоплательщиков.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики, это в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

88,3% зарегистрированных налогоплательщиков - физические лица, 11,7% - юридические лица и другие организации. За последний год число физических лиц увеличилось в 2 раза, а юридических лиц - в 34 раза.

В течение 6 месяцев 55,4% коммерческих учреждений были зарегистрированы в электронном виде, а 44,6% - на основании заявлений, поданных на бумажных носителях.

В январе-июне количество зарегистрированных объектов увеличилось в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1 353 единицы.