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Число заключенных трудовых договоров в Азербайджане выросло на 19%

Число заключенных трудовых договоров в Азербайджане выросло на 19% На 1 октября текущего года количество заключенных трудовых договоров в Азербайджане достигло 1 млн 673 тыс.
Бизнес
22 октября 2022 г. 16:04
Число заключенных трудовых договоров в Азербайджане выросло на 19%

На 1 октября текущего года количество заключенных трудовых договоров в Азербайджане достигло 1 млн 673 тыс.

Как передает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики, по сравнению с началом 2019 года показатель увеличился на 271 251 единицу или на 19,4%.

В частном секторе в ненефтяной сфере этот показатель вырос на 268 445 единиц и составил 808,4 тыс.

"Стимулирующая налоговая политика, проводимая более 3 лет, привела к значительным изменениям на рынке труда. Оформление рабочих мест, "обеления" фонда заработной платы и обеспечение прозрачности - результат принятых мер", - заявили в ведомстве.

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Версия на английском языке Number of employment contracts in Azerbaijan up over 19%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bağlanmış əmək müqavilələrinin sayı 19 %-dən çox artıb

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