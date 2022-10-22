Число заключенных трудовых договоров в Азербайджане выросло на 19%

На 1 октября текущего года количество заключенных трудовых договоров в Азербайджане достигло 1 млн 673 тыс.

На 1 октября текущего года количество заключенных трудовых договоров в Азербайджане достигло 1 млн 673 тыс.

Как передает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики, по сравнению с началом 2019 года показатель увеличился на 271 251 единицу или на 19,4%.

В частном секторе в ненефтяной сфере этот показатель вырос на 268 445 единиц и составил 808,4 тыс.

"Стимулирующая налоговая политика, проводимая более 3 лет, привела к значительным изменениям на рынке труда. Оформление рабочих мест, "обеления" фонда заработной платы и обеспечение прозрачности - результат принятых мер", - заявили в ведомстве.