Число внешнеторговых партнеров Азербайджана увеличилось в 1,5 раза за последние 15 лет

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ В 2017 году доля частного сектора в ВВП составила 84%, в занятости - 76%.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Шахин Мустафаев на конференции "Грандиозное строительство: вчера, сегодня, завтра" в Баку.

Ш.Мустафаев отметил, что за последние 15 лет в экономику страны было инвестировано 250 млрд долларов: "На иностранные пришлось более 50% инвестиций объемом 250 млрд долларов, вложенных в экономику за последние 15 лет. Причем более 60% этих инвестиций было вложено в ненефтяной сектор. За эти годы число внешнеторговых партнеров Азербайджана увеличилось в 1,5 раза, внешняя торговля в 5,3 раза, ненефтяная торговля 4,1 раза".