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Число трудовых договоров в частном секторе ненефтяного сектора достигло 750 тыс.

Число трудовых договоров в частном секторе ненефтяного сектора достигло 750 тыс. В Азербайджане зафиксирован рост числа наемных работников и заключенных трудовых договоров, а также фонда заработной платы.
Бизнес
14 октября 2021 г. 11:38
Число трудовых договоров в частном секторе ненефтяного сектора достигло 750 тыс.

В Азербайджане зафиксирован рост числа наемных работников и заключенных трудовых договоров, а также фонда заработной платы.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики, большая часть прироста пришлась на частный сектор.

На 1 октября 2021 года количество трудовых договоров, заключенных в негосударственном секторе ненефтяного сектора, составило 749 569, что на 209 647 договоров больше, чем в начале 2019 года, когда были начаты реформы в области прозрачности трудовых отношений.

В январе-сентябре 2021 года с началом процесса перехода к ведению реальной статистики по числу наемных работников и фонда заработной платы поступления по взносам на обязательное государственное социальное страхование выросли на 7,9% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, составив 2 млрд 789,6 млн манатов, прогноз по поступлениям превышен на 253,7 млн манатов. Поступления по внебюджетным организациям выросли на 13,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 1 млрд 771,5 млн манатов, прогноз выполнен на 112,8%.

Поступления по страховым взносам от безработицы выросли на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 95,9 млн манатов, прогноз выполнен на 108,9%. Поступления по внебюджетным организациям выросли на 15,3%, составив 70,7 млн манатов, прогноз по поступлениям выполнен на 110,5%.

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Версия на азербайджанском языке Qeyri-neft sektorunun özəl bölməsində əmək müqavilələrinin sayı 750 minə çatıb

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