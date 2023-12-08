Число трудовых договоров в Азербайджане превысило 1,8 млн

В Азербайджане на 1 декабря этого года заключено более 1 млн 805 тыс. трудовых договоров

В Азербайджане на 1 декабря этого года заключено более 1 млн 805 тыс. трудовых договоров.

Об этом Report сообщили в Государственной налоговой службе при Министерстве экономики.

"Стимулирующая налоговая политика за последние 5 лет привела к значительным изменениям на рынке труда. В результате принятых Государственной налоговой службой мер по легализации рабочих мест, "обелению" фонда оплаты труда и обеспечению прозрачности, количество трудовых договоров по сравнению с началом 2019 года увеличилось на 403,4 тыс. единиц. В частном секторе ненефтяной отрасли этот показатель увеличился на 355,1 тыс. и достиг 895 тыс. единиц", - говорится в сообщении.