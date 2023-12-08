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Число трудовых договоров в Азербайджане превысило 1,8 млн

Число трудовых договоров в Азербайджане превысило 1,8 млн В Азербайджане на 1 декабря этого года заключено более 1 млн 805 тыс. трудовых договоров
Бизнес
8 декабря 2023 г. 16:19
Число трудовых договоров в Азербайджане превысило 1,8 млн

В Азербайджане на 1 декабря этого года заключено более 1 млн 805 тыс. трудовых договоров.

Об этом Report сообщили в Государственной налоговой службе при Министерстве экономики.

"Стимулирующая налоговая политика за последние 5 лет привела к значительным изменениям на рынке труда. В результате принятых Государственной налоговой службой мер по легализации рабочих мест, "обелению" фонда оплаты труда и обеспечению прозрачности, количество трудовых договоров по сравнению с началом 2019 года увеличилось на 403,4 тыс. единиц. В частном секторе ненефтяной отрасли этот показатель увеличился на 355,1 тыс. и достиг 895 тыс. единиц", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Number of labor contracts in Azerbaijan exceeds 1.8M
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda əmək müqavilələrinin sayı açıqlanıb

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