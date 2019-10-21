Credit Suisse: число долларовых миллиардеров в России за год выросло в полтора раза

Число совершеннолетних россиян с состоянием 1 млрд долларов и выше выросло за год с 74 до 110.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованного в понедельник швейцарским банком Credit Suisse.

"Несмотря на умеренный уровень благосостояния в стране, по нашим подсчетам, в России насчитывается 110 миллиардеров", - говорится в документе.

Помимо этого, Россия расположилась на 9-м месте по показателям прироста богатейших людей - 3 120 человек в РФ смогли довести свое состояние до отметки 100 млн долларов. По данным Credit Suisse в России насчитывается 246 тысяч долларовых миллионеров, а 264 человека входят в 1% самых богатых людей мира.

Авторы исследования отмечают, что богатства в России распределены довольно неравномерно - 83% общего благосостояния в стране находится в руках 10% наиболее богатых россиян.

Общий объем благосостояния в мире в 2019 году достиг отметки 360,6 трлн долларов, тем самым показав рост на 2,6%. Средний уровень богатства также возрос и составил 70 849 долларов на взрослого человека.