Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Число российских миллиардеров увеличилось с 96 до 106.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, рейтинг богатейших российских бизнесменов опубликовал журнал Forbes.

По информации, совокупное состояние двухсот богатейших российских предпринимателей в 2017 году выросло на 25 млрд долларов - до 485 млрд.

Как и годом ранее, лучшие результаты показали металлурги. Рейтинг возглавил основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чье состояние оценивается в 19,1 млрд долларов. Он занимает первое место рейтинга уже в третий раз. Второе место досталось основному бенефициару "Северстали" Алексею Мордашову - 18,7 млрд долларов. Состояние крупнейшего акционера LUKoil Вагита Алекперова оценивается в 16,4 млрд долларов.