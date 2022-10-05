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Число российских фигурантов иностранных санкционных списков превысило 5,5 тыс.

Число российских фигурантов иностранных санкционных списков превысило 5,5 тыс. Число российских фигурантов иностранных санкционных списков по состоянию на 30 сентября 2022 года составило 5 530, в том числе 3 294 физлица и 2 236 компаний.
Бизнес
5 октября 2022 г. 17:50
Число российских фигурантов иностранных санкционных списков превысило 5,5 тыс.

Число российских фигурантов иностранных санкционных списков по состоянию на 30 сентября 2022 года составило 5 530, в том числе 3 294 физлица и 2 236 компаний.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в отчете аналитиков проекта X-Compliance.

На начало текущего года эти показатели составляли 3 835, 2 281 и 1 554 соответственно.

Всего на 30 сентября в санкционные списки ООН, США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Нидерландов, Бельгии, Латвии, Польши, Австралии, Новой Зеландии, Канады, Сингапура, Японии и Украины, которые отслеживают аналитики X-Compliance, попали 21 027 фигурантов, то есть доля российских граждан и юрлиц в них равна 26,3%.

Среди российских компаний, включенных в санкционные списки, 12,2% занимаются научными исследованиями и разработками, 9% - оптовой торговлей, 8% - оказанием финансовых услуг, 4,5% - производством компьютеров, электроники и оптики, 3,9% - производством транспортных средств и оборудования.

Помимо компаний, прямо поименованных в санкционных списках, под ограничения подпадают и их дочерние структуры. В отношении 3 141 российской компании был выявлен риск распространения действия "правила 50%". В частности, под действие блокирующих санкций США могут подпадать 1 452 лица, неблокирующих - 1 468.

Чаще всего за 9 месяцев обновлялись списки Великобритании, США и Евросоюза.

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