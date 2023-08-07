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Число резидентов Сумгайытского химического промышленного парка достигло 37

Число резидентов Сумгайытского химического промышленного парка достигло 37 Число резидентов Сумгайытского химического промышленного парка, находящегося в ведении Агентства развития экономических зон при Министерстве экономики, достигло 37.
Бизнес
7 августа 2023 г. 14:34
Число резидентов Сумгайытского химического промышленного парка достигло 37

Число резидентов Сумгайытского химического промышленного парка, находящегося в ведении Агентства развития экономических зон при Министерстве экономики, достигло 37.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в Twitter.

По его словам, ЗАО "Azpal" получило статус резидента парка.

"Компания создаст на территории парка предприятие по производству технического (металлургического) кремния с инвестиционной стоимостью 58,9 млн манатов и обеспечит работой 160 человек", - отметил министр.

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Версия на английском языке Number of Sumgayit Chemical Industrial Park residents reaches 37
Версия на азербайджанском языке Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının rezidentlərinin sayı 37-yə çatıb

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