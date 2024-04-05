Число рабочих мест в США в марте превысило прогнозы

Количество рабочих мест в экономике США в марте увеличилось на 303 тыс.

Количество рабочих мест в экономике США в марте увеличилось на 303 тыс.

Как передает Report cо ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в сообщении Минтруда страны.

Это максимальные темпы прироста за последние 10 месяцев.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 200 тыс., по данным Trading Economics. Респонденты агентства Bloomberg ожидали подъема на 214 тыс.

Согласно пересмотренным данным, в феврале число рабочих мест выросло на 270 тыс., а не на 275 тыс., как сообщалось ранее.

При этом безработица в США в марте опустилась до 3,8% по сравнению с 3,9% месяцем ранее. Эксперты не ожидали изменения.