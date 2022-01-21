Число подписчиков Netflix к концу года оказалось ниже прогнозов

Число людей, оформивших платную подписку на стриминговый сервис Netflix в четвертом квартале 2021 года, оказалось ниже прогнозов самой компании.

Число людей, оформивших платную подписку на стриминговый сервис Netflix в четвертом квартале 2021 года, оказалось ниже прогнозов самой компании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствует опубликованная в четверг финансовая отчетность Netflix.

По итогам третьего квартала компания прогнозировала, что к концу 2021 года число платных подписчиков Netflix составит 222,06 млн человек. Однако, как свидетельствует опубликованная в четверг отчетность, по итогам четвертого квартала их насчитывалось лишь 221,84 млн. При этом в компании ожидают, что в первом квартале текущего года подписку оформят по меньшей мере 2,5 млн человек.

На фоне публикации квартальной отчетности стоимость акций Netflix после закрытия торгов на нью-йоркской фондовой бирже упала на 20%.

Выручка компании за отчетный период превысила 7,7 млрд долларов США, а прибыль - 607 млн долларов США. По итогам третьего квартала первый показатель составлял 7,48 млрд долларов США, а второй - 1,44 млрд долларов США.