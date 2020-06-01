​Число официальных безработных в России превысило 2 млн

Количество зарегистрированных безработных в РФ на данный момент превысило 2 млн человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сказал глава Минтруда Антон Котяков на заседании комитета по соцполитике Совета Федерации.

"На сегодняшний день мы видим, что растет количество зарегистрированных безработных граждан - по состоянию на сегодняшний день их число составило уже более 2 миллионов, а если быть точным, то 2 миллиона 90 тысяч", - сказал Котяков.

Он отметил, что стабилизация ситуации на рынке труда ожидается в четвертом квартале 2020 года. Наиболее сложным, как ожидается, будет третий квартал. По словам Котякова, положительную динамику на рынке труда "мы надеемся увидеть в начале первого-второго квартала 2021 года".

26 мая сообщалось, что уровень безработицы в России в "карантинном" апреле, по данным Росстата, уже подскочил до 5,8% (максимум с апреля 2016 года) с 4,7% в марте. Из этих данных следует, что общая численность безработных в России в апреле 2020 года увеличилась по сравнению с мартом на 815 тысяч человек и составила 4 млн 300 тыс. человек.

На прошлой неделе на совещании по ситуации на рынке труда президент РФ Владимир Путин сообщил, что число официально зарегистрированных безработных составляет порядка 1 млн 900 тыс. человек.