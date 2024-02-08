Число новых налогоплательщиков в НАР увеличилось на 21%

В январе текущего года в Нахчыванской Автономной Республике зарегистрировано 519 новых налогоплательщиков.

В январе текущего года в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) зарегистрировано 519 новых налогоплательщиков.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Минэкономики, из них 95% - физические, 5% - юридические лица и другие организации.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество зарегистрированных налогоплательщиков увеличилось на 21%.

В прошлом месяце 44% коммерческих учреждений были зарегистрированы в электронном виде, а 56% - на основании заявлений через бумажные носители.