Число новых налогоплательщиков в НАР увеличилось на 21%

В январе текущего года в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) зарегистрировано 519 новых налогоплательщиков.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Минэкономики, из них 95% - физические, 5% - юридические лица и другие организации.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество зарегистрированных налогоплательщиков увеличилось на 21%.
В прошлом месяце 44% коммерческих учреждений были зарегистрированы в электронном виде, а 56% - на основании заявлений через бумажные носители.