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Число новых налогоплательщиков в НАР увеличилось на 21%

Число новых налогоплательщиков в НАР увеличилось на 21% В январе текущего года в Нахчыванской Автономной Республике зарегистрировано 519 новых налогоплательщиков.
Бизнес
8 февраля 2024 г. 15:55
Число новых налогоплательщиков в НАР увеличилось на 21%

В январе текущего года в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) зарегистрировано 519 новых налогоплательщиков.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Минэкономики, из них 95% - физические, 5% - юридические лица и другие организации.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество зарегистрированных налогоплательщиков увеличилось на 21%.

В прошлом месяце 44% коммерческих учреждений были зарегистрированы в электронном виде, а 56% - на основании заявлений через бумажные носители.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda yeni qeydiyyata alınan vergi ödəyicilərinin sayı 21 % artıb

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