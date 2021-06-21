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Число новых коммерческих структур в Азербайджане выросло на 27%

Число новых коммерческих структур в Азербайджане выросло на 27% На 1 июня этого года из 1 260 629 налогоплательщиков, состоящих на учете в Азербайджане, 87,7% составляли физические лица, 12,3% - юридические лица и другие организации. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года общее число налогоплательщиков
Бизнес
21 июня 2021 г. 15:26
Число новых коммерческих структур в Азербайджане выросло на 27%

На 1 июня этого года из 1 260 629 налогоплательщиков, состоящих на учете в Азербайджане, 87,7% составляли физические лица, 12,3% - юридические лица и другие организации. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года общее число налогоплательщиков увеличилось на 16,5%, из них 94,3% - за счет физических лиц, а 5,7% - за счет юридических лиц.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Минэкономики.

Согласно данным, за последние три месяца 2021 года (март, апрель и май) наблюдается последовательный рост числа зарегистрированных налогоплательщиков.

Увеличение числа налогоплательщиков, состоящих на учете в качестве юридических лиц, произошло в основном за счет коммерческих организаций (97,9%). За сопоставимый период количество коммерческих структур увеличилось на 7,7% и составило 138 803 единицы, а некоммерческих - на 1,4% и составило 15 793 единицы. За 5 месяцев текущего года государственную регистрацию прошли 4 573 коммерческие организации, что на 27,2% больше, чем за аналогичный период 2020 года. В январе-мае 83,3% государственной регистрации коммерческих организаций осуществлялось в электронном виде, 16,7% - на бумажных носителях.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda yeni qeydiyyatdan keçən kommersiya qurumlarının sayı 27% artıb

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