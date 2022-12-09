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Число новых коммерческих организаций в Азербайджане увеличилось на 32%

Число новых коммерческих организаций в Азербайджане увеличилось на 32% В январе-ноябре этого года в Азербайджане зарегистрированы 14 259 коммерческих организаций, что на 32,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Бизнес
9 декабря 2022 г. 15:44
Число новых коммерческих организаций в Азербайджане увеличилось на 32%

В январе-ноябре этого года в Азербайджане зарегистрированы 14 259 коммерческих организаций, что на 32,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом Report сообщили в Государственной налоговой службе при Министерстве экономики.

Согласно отчету, 72,1% коммерческих организаций зарегистрированы в электронном виде, а 27,9% - на бумажных носителях.

Удельный вес электронной регистрации ООО с местными инвестициями составил 94,8%. Удельный вес нового метода регистрации (фин код + номер мобильного телефона) в общей регистрации составил 11,7 %, а в регистрации ООО с местными инвестициями -15,4%.

В целом, 83,7% заявок на электронную регистрацию с начала года были поданы с помощью ASAN Imza.

Из зарегистрированных коммерческих организаций за 11 месяцев 2022 года 76,8% - это организации с местными инвестициями, а 23,2% - с иностранными инвестициями.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda yeni qeydiyyatdan keçən kommersiya qurumlarının sayı 32 % artıb

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