Число налогоплательщиков в Нахчыване выросло на 21%

В первой половине этого года в Нахчыванской Автономной Республике было зарегистрировано 3 567 новых налогоплательщиков, и по состоянию на 1 июля количество налогоплательщиков увеличилось на 20,6% по сравнению с прошлым годом.

В первой половине этого года в Нахчыванской Автономной Республике зарегистрировано 3 567 новых налогоплательщиков, и по состоянию на 1 июля количество налогоплательщиков увеличилось на 20,6% по сравнению с прошлым годом.

Об этом местному бюро Report сообщили в Государственной налоговой службе при министерстве экономики.

Согласно информации, 3 404 из новых налогоплательщиков - физические лица, 163 - юридические лица и другие организации.

В январе-июне 100 из 163 новых зарегистрированных юридических лиц, или 61%, были поставлены на учет в электронном виде.