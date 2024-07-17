О нас

Число налогоплательщиков в Нахчыване выросло на 21%

Число налогоплательщиков в Нахчыване выросло на 21% В первой половине этого года в Нахчыванской Автономной Республике было зарегистрировано 3 567 новых налогоплательщиков, и по состоянию на 1 июля количество налогоплательщиков увеличилось на 20,6% по сравнению с прошлым годом.
Бизнес
17 июля 2024 г. 13:05
Число налогоплательщиков в Нахчыване выросло на 21%

В первой половине этого года в Нахчыванской Автономной Республике зарегистрировано 3 567 новых налогоплательщиков, и по состоянию на 1 июля количество налогоплательщиков увеличилось на 20,6% по сравнению с прошлым годом.

Об этом местному бюро Report сообщили в Государственной налоговой службе при министерстве экономики.

Согласно информации, 3 404 из новых налогоплательщиков - физические лица, 163 - юридические лица и другие организации.

В январе-июне 100 из 163 новых зарегистрированных юридических лиц, или 61%, были поставлены на учет в электронном виде.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Number of taxpayers in Azerbaijan's Nakhchivan up by 21%
Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda vergi ödəyicilərinin sayı 21 % artıb

Экслюзивные новости

Эксперт: Инвестиции в драгметаллы в Пакистане могут заинтересовать азербайджанский бизнес
Эксперт: Инвестиции в драгметаллы в Пакистане могут заинтересовать азербайджанский бизнес
16 июля 2024 г. 15:48
Гарикай Нхонго: Успех СОР29 продемонстрирует политическую волю к решению климатического кризиса
Гарикай Нхонго: Успех СОР29 продемонстрирует политическую волю к решению климатического кризиса
16 июля 2024 г. 13:42
Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
15 июля 2024 г. 19:09
В Карабахе в этом году проложено 67 км волоконно-оптического кабеля сети AzStateNet
В Карабахе в этом году проложено 67 км волоконно-оптического кабеля сети AzStateNet
15 июля 2024 г. 17:57
Тахир Фарук: Пакистан и Азербайджан выиграют от совместных стратегий по борьбе с изменением климата
Тахир Фарук: Пакистан и Азербайджан выиграют от совместных стратегий по борьбе с изменением климата
15 июля 2024 г. 13:24
Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
12 июля 2024 г. 17:20
BP осенью выведет из эксплуатации генераторы на платформе SDA на месторождении Шахдениз
BP осенью выведет из эксплуатации генераторы на платформе SDA на месторождении "Шахдениз"
12 июля 2024 г. 16:28
Эксперт: Азербайджан имеет жизненно важное значение для Китая в связности Европы и Азии
Эксперт: Азербайджан имеет жизненно важное значение для Китая в связности Европы и Азии
10 июля 2024 г. 14:21
С сентября четыре школьных предмета будут преподаваться в новом содержании
С сентября четыре школьных предмета будут преподаваться в новом содержании
10 июля 2024 г. 10:46
ПА ОБСЕ начала формирование миссии наблюдателей за парламентскими выборами в Азербайджане
ПА ОБСЕ начала формирование миссии наблюдателей за парламентскими выборами в Азербайджане
9 июля 2024 г. 14:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi