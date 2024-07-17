Число налогоплательщиков в Нахчыване выросло на 21%

В первой половине этого года в Нахчыванской Автономной Республике зарегистрировано 3 567 новых налогоплательщиков, и по состоянию на 1 июля количество налогоплательщиков увеличилось на 20,6% по сравнению с прошлым годом.
Об этом местному бюро Report сообщили в Государственной налоговой службе при министерстве экономики.
Согласно информации, 3 404 из новых налогоплательщиков - физические лица, 163 - юридические лица и другие организации.
В январе-июне 100 из 163 новых зарегистрированных юридических лиц, или 61%, были поставлены на учет в электронном виде.