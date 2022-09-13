Число налогоплательщиков в Азербайджане выросло почти на 7%

По состоянию на 1 сентября текущего года из состоящих на учете 1 млн 379 тыс. 592 налогоплательщиков 87,5% составили физические лица, 12,5% - юридические лица и другие организации.

По состоянию на 1 сентября текущего года из состоящих на учете 1 млн 379 тыс. 592 налогоплательщиков 87,5% составили физические лица, 12,5% - юридические лица и другие организации.

Как передает Report, об этом сообщили в Государственной налоговой службе при Министерстве экономики.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общее число налогоплательщиков выросло на 88 027 (6,8%), в том числе количество физических лиц - на 73 616 (на 6,5%, что составляет 83,6% от общего роста), юридических лиц - на 14 411 (на 9,2%, что составляет 16,4% от общего роста). Число коммерческих организаций выросло на 10%, до 155 735.